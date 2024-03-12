Позафракційний депутат Верховної Ради Микола Тищенко отримав у подарунок від своєї колишньої дружини Алли Барановської суму у 12 634 680 гривень. Згідно з декларацією, гроші було передано 15 лютого 2024 року

Джерело: Єдиний Державний Реєстр Декларацій

Свій ж подарунок Барановська підписала коротко «З любов’ю, Алла».

Сам нардеп заявив, що пара близько двох років не жила разом. Саме тому вони вирішили розірвати шлюб. Але Тищенко та Барановська залишаться друзями та разом виховуватимуть сина.

Зазначимо, що нардеп одружився з ексмоделлю та власницею мережі салонів краси Clipse ще у 2016 році.

По офіційній причині, пара розлучилася через неможливість жити разом. “Подарунок” був зроблений майже через місяць після того, як Оболонський суд Києва задовольнив прохання подружжя про розірвання шлюбу.

В цей ж час повинні були прийти в силу електронні декларації, проти яких сам нардеп Тищенко був проти.

Він був виключений з партії і фракції “Слуга народу” після скандальної поїздки в Таїланд під час воєнного стану. Після цього Тищенко заявив, що українські журналісти, які повідомили про його поїздку до Таїланду, “дискредитують Україну перед в’єтнамськими та тайськими партнерами”.

Як зазначив сам Тищенко він перебував там у рамках зустрічі. Про це йшлось у повідомленні Посольства України в Таїланді:

“Посольство запрошує вас на зустріч з народним депутатом України 9-го скликання паном Миколою Тищенком для обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд”, – йдеться в анонсі зустрічі.

Також співачка TAYANNA “розкрила” місцезнаходження нардепа. Микола Тищенко відвідував столицю Чехії – Прагу.

Попри всі свої “робочі” візити сам депутат наголошував на важливості законопроекту що до “Заборони народним депутатам долучатися до Збройних Сил України, Сил територіальної оборони або інших збройних формувань”.

“Вважаю, що сьогодні, коли настає переломний момент у війні, необхідно задіяти всі наявні ресурси для перемоги, а ухвалення цього законопроєкту не лише допоможе з організаційної точки зору, а й підтримає бойовий дух української армії, тому що кожен побачить, що Україну захищають всі – навіть нардепи”, – підсумував Микола Тищенко.

У 2023 ексдиректор ресторану Тищенка став власником майна на понад $1 млн. Ресторан “Велюр” нині закритий, як і інші пов’язані з Тищенком заклади.