Міністр агрополітики України Микола Сольський привітав припинення багатомісячної блокади кордону польськими протестувальниками,. Кордон розблокували, за його словами, після продуктивних переговорів із польською стороною.

«Висловлюємо вдячність польському міністерству за конструктивну роботу з розблокування кордону. А також галузевим асоціаціям обох країн. Переговори, які тривали, були нелегкими, але головне, що ми маємо результат», – наводить слова Сольського пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства.

У відомстві додали, що переговори між міністерствами й асоціаціями триватимуть і надалі.

«Сторони домовилися щомісяця обмінюватися цифрами щодо транзиту сільськогосподарської продукції, щоб контролювати ситуацію. Наступна зустріч міністрів сільського господарства України і Польщі запланована на 7 травня, на ній обговорять умови співпраці влітку», – йдеться в повідомленні.

Сьогодні, як повідомила Державна прикордонна служба України, в пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська» на польсько-українському кордоні поновлено рух вантажівок.

Цей пункт пропуску був останнім із тих, що були заблоковані через протести польських фермерів після того, як 22 квітня страйкарі завершили акцію біля пункту пропуску в Дорогуську, яка тривала від 9 лютого.

Водночас, за даними прикордонної служби, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, що перевозять зернові культури. Такий вид вантажу, як додали прикордонники, може слідувати по Польщі тільки в якості транзиту.