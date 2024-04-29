Про це очільниця ІМІ Оксана Романюк написала у Facebook.

“Дуров заблокував чатботи які передавали інфу. В телеграм каналів згоріла срака, бо це удар по репутації і охопленню. Зненацька росіянин Дуров бере і урівнює Кремль і Україну в доступі до інформації”, – йдеться у повідомленні голови ІМІ.

Інститут масової інформації – організація, котра формує «Білий список» прозорих і відповідальних медіа, виступає за медіагігієну та дотримання журналістських стандартів.

Романюк написала, що в ГУР, СБУ і Мінцифри прямо казали, що частина серверів Telegram фізично знаходяться в Росії, а 90% співробітників мережі – саме росіяни.

“Звідси два висновки: Дуров – цинічна падлюка; Дуров прекрасно знає всі ці чат-боти з даними. А отже, ця історія ще потребує ґрунтовного аналізу, якщо не розслідування, з точки зору нацбезпеки”, – наголосила очільниця громадської організації.

Вона також підкреслила, що чат-боти існують в інших соцмережах, а низка заходів із блокування можуть стати поштовхом для переходу на інші сервери, що не контролюються росіянами.

Нагадаємо, що 28 квітня Telegram заблокував офіційні українські боти для передачі даних Силам оборони. Повідомляли, що не працюють такі боти: Єворог, офіційні боти ГУР та СБУ, бот-координатор з півдня України, бот ППО для відстеження шахедів. Наразі заблоковані ресурси відновили роботу.