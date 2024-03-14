Цього дня в Україні вшановують героїзм та мужність тих, хто добровільно став на захист Батьківщини.

Рівно 10 років тому, 14 березня 2014 року, одразу після Революції Гідності, перші добровольці відправилися на тренувальну базу в Нових Петрівцях, щоб потім боронити Україну від російського агресора.

Навесні 2014-го року була зафіксована рекордна явка у військоматах. Саме завдяки мужності добровольців тоді вдалось зупинити російського агресора, та відкинути ворога назад. Ці люди внесли непомірний вклад в оборону, адже дали змогу та час підготуватись іншим підрозділам та озброїти армію.

Загалом до повномасштабного вторгнення, в бойових діях на сході України брали участь майже 40 добровольчих батальйонів.

17 січня 2017 року Верховною Радою було офіційно встановлено святкування Дня українського добровольця “з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України”. Дату святкування було призначено на 14 березня.

Ці неймовірні люди і зараз продовжують вносити свій вклад у захист України: у перші тижні повномасштабного вторгнення рф 2022 року, майже 100 тисяч добровольців вступили до лав Сил територіальної оборони ЗСУ. Бійці ТРО приймають активну участь в бойових діях та проводять спільні операції з родами військ ЗСУ.

Дякуємо всім Добровольцям за захист та вітаємо зі святом!