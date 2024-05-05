На безкоштовний концерт американської співачки Мадонни на пляжі Копакабана в Бразилії зібралися 1,6 млн глядачів. Цей концерт є найбільшим у її кар'єрі.

Про виступ співачки написало Reuters.

У суботу, 5 травня, американська співачка Мадонна виступила на фінальному концерті туру Celebration. Безкоштовне шоу відбулося на пляжі Копакабана у Ріо-де-Жанейро і зібрало близько 1,6 мільйонів глядачів.

Багато з них прийшли за кілька годин або навіть днів до початку концерту, щоб забезпечити собі хороше місце. Глядачі також спостерігали за шоу з яхт та з квартир сусідніх будинків. Виступ 65-річної співачки тривав близько двох годин.

На концерт у Ріо-де-Жанейро було витрачено близько 20 млн реалів ($4 млн), частину витрат оплатили приватні спонсори. За оцінками влади, шоу може приносити економіці міста близько 300 млн реалів ($59 млн).

Копакабана вже не вперше приймає такі великі концерти. У 2006 році Rolling Stones виступили перед 1,2 млн шанувальників, а у 1994 році Род Стюарт дав там найбільший в історії рок-концерт, на який зібралося до 4 млн людей. Попередній рекорд Мадонни – 130 000 глядачів у Парижі у 1987 році.