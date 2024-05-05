У 2025 році Пасха у католиків і православних випадатиме в один день. Пояснення від предстоятеля УГКЦ Святослава.

Про це розповів предстоятель Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав

Патріарх нагадав про два цикли обчислення дати свят. Перший цикл використовує сонячний календар і включає всі нерухомі свята. Другий цикл використовує місячний календар і включає рухомі свята. Історія обчислення дня святкування Пасхи пов’язана з рішеннями Вселенського собору, який відбувся в Нікеї у 325 році.

“Ми святкуємо разом із нашими братами православними. Ми вийшли з одного кореня – з Київської традиції. Святкуємо разом із більшістю християн країни і це дуже важливий момент, греко-католики мають свій літургійний ритм, це не робить їх католиками другого сорту”, – сказав предстоятель УГКЦ.

Блаженніший Святослав наголосив, що у 2025 році Пасха у католиків і православних припадатиме на один день. Існують різні містифікації, що восьмий собор буде собором антихриста. Натомість у Західній Церкві продовжують скликатися Вселенські собори, тому сучасні християни потребують всецерковного собору, який охоплював би не лише західне, а й східне християнство. Блаженніший Святослав визнав, що це питання неможливо вирішити лише на локальному рівні.

“Багато хто плекав надію, мовляв, зможемо відтепер святкувати разом. На жаль, мушу ствердити, що поки що це неможливо”, – зауважив він.