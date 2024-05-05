Про це свідчить Reuters.
За даними міністерства, негода призвела до постраждалих мінімум 164 осіб, а 212 630 людей були змушені залишити свої будинки. Прогнози метеорологів свідчать про подальше погіршення ситуації з дощами та повенями по всій країні протягом травня.
Заява міністерства вказує, що очікується посилення повеней в низинних, прибережних та міських районах, а також можливість зсувів в районах з крутими схилами, уступами і ярами. Крім того, зливи спричинили руйнування будинків, доріг, мостів та інших об’єктів інфраструктури в найбільш розвиненій економіці Східної Африки.
На 29 квітня у селі Камучірі на заході Кенії внаслідок сильних дощів і повені прорвало дамбу, що спричинило знесення будинків і перекриття доріг. Тоді було повідомлено про 42 загиблих.
У квітні загинуло понад 100 людей через повені, які охопили частину Кенії. Місцеві ЗМІ повідомляють, що рятувальники проводять пошукові роботи в селі поблизу містечка Май-Махіу, що знаходиться близько 60 км від столиці Найробі.