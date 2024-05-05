Станом на 5 травня, неділю, кількість жертв в Кенії через повінь зросла до 228, повідомило міністерство внутрішніх справ.

Про це свідчить Reuters.

За даними міністерства, негода призвела до постраждалих мінімум 164 осіб, а 212 630 людей були змушені залишити свої будинки. Прогнози метеорологів свідчать про подальше погіршення ситуації з дощами та повенями по всій країні протягом травня.

Заява міністерства вказує, що очікується посилення повеней в низинних, прибережних та міських районах, а також можливість зсувів в районах з крутими схилами, уступами і ярами. Крім того, зливи спричинили руйнування будинків, доріг, мостів та інших об’єктів інфраструктури в найбільш розвиненій економіці Східної Африки.

На 29 квітня у селі Камучірі на заході Кенії внаслідок сильних дощів і повені прорвало дамбу, що спричинило знесення будинків і перекриття доріг. Тоді було повідомлено про 42 загиблих.

У квітні загинуло понад 100 людей через повені, які охопили частину Кенії. Місцеві ЗМІ повідомляють, що рятувальники проводять пошукові роботи в селі поблизу містечка Май-Махіу, що знаходиться близько 60 км від столиці Найробі.