У Харківській області правоохоронці Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підозрюють сімох людей, які, за даними слідства, заволоділи виділеними на відновлення Харкова коштами. Частина коштів, якими заволоділи підозрювані, призначалася на відновлення критичної інфраструктури.

Про це 11 квітня повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними слідства, організована груба була створена у 2022 році. Це ініціював впливовий підприємець, який у змові з першим заступником генерально директора КП “Харківські теплові мережі” домігся укладення з підконтрольними йому компаніями прямих договорів на постачання трубної продукції, вікон, технічної солі.

Як зазначають в НАБУ, режим воєнного стану дозволив не проводити тендери на вказані закупівлі.

“Надалі “переможець” через низку фірм-прокладок закупив продукцію у виробника й перепродав її КП за понад удвічі завищеною ціною. Водночас КП мало із цим виробником прямі господарські відносини. Унаслідок реалізації схеми завдано збитків на суму 159,5 млн грн, якими учасники злочину заволоділи й розпорядилися на власний розсуд”, – йдеться в повідомленні.

Реалізація схеми, як підрахували правоохоронці, завдала збитків на суму 159,5 млн гривень, якими учасники групи заволоділи та розпорядилися на власний розсуд.

Наразі про підозру повідомили семи людям:

лідеру організованої групи;

першому заступнику генерального директора та одному з директорів КП “Харківські теплові мережі”;

чотирьом особам, підконтрольним лідеру організованої групи.

Зазначається, що частина цих коштів — 22 мільйонів гривень — була надана структурою Світового Банку — Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Вони призначалися для розвитку міської інфраструктури.