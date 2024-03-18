В цей день два роки тому розпочалось збройне протистояння тривалістю понад два місяці.

З початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України місто Маріуполь знаходилось під постійними обстрілами російських військ, а з 2 березня фактично було оточено.

18 березня 2022 року бійці Національної гвардії, зокрема полку «Азов», співробітники СБУ, військовослужбовці ЗСУ, прикордонники та поліціянти, підрозділи ТрО розпочали оборону комбінату «Азовсталь».

Російські війська щодня обстрілювали територію промислового гіганта площею 11 квадратних кілометрів з артилерії, авіації та застосовували заборонені міжнародними конвенціями фосфорні снаряди. Захисники “Азовсталі” без медикаментів, повноцінного харчування та боєприпасів героїчно тримали оборону 86 днів, після чого виконали наказ командування, вийшли з території заводу і здалися в полон під гарантії безпеки міжнародних організацій.

Бійців вивезли на тимчасово окуповані території. Частина з них потрапила до Новоазовська, але більшість опинилась у колонії Оленівки, де в липні 2022 року росіяни влаштували теракт.

Оборона Маріуполя, у томі числі втримання протягом двох місяців «Азовсталі», увійшло не лише в історію російсько-української війни, а й військової справи.