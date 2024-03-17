41-річний поліцейський загинув під час ракетної атаки ворога по Одесі 15 березня. Він був родом з Дніпра, де живуть його рідні та друзі.

Про прощання з Олександром Гостіщевим повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

Свій бойовий шлях Гостіщев розпочав у 2014 році як боєць батальйону «Дніпро-1». Невдовзі він став командиром роти, брав участь у боях на Донеччині.

Зокрема, завдяки успішній роботі батальйону тоді вдалося вивести з оточення в Іловайську військовослужбовців ЗСУ.

Очільник Нацполіції Іван Вигівський подякував матері загиблого, яка виховала справжнього Героя, висловив їй співчуття та підтримку.

“Він завжди вів за собою людей. Дніпро, Львівщина, Одещина, населені пункти прифронтових областей – тут він жив, працював, захищав, тут його знають та люблять.



На жаль, війна забирає найкращих”, — сказав Вигівський