У цей день українці вшановують військових, які тримали оборону Донецького аеропорту, з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року, а також медиків і волонтерів, які весь цей час надавали допомогу українським бійцям.

Протягом 242 днів з неймовірною стійкістю, відвагою й незламністю українські воїни тримали оборону “Донецького аеропорту”.

Бої почались коли російські окупанти захопили будівлі аеропорту. Цього ж дня українські військові завдали удар по позиціях окупантів та встановили контроль над Донецьким летовищем. На січень 2015 року припадають найкривавіші та найзапекліші бої.

«Кіборгами» нескорених українців назвав сам ворог. Мовляв, тільки роботи здатні вистояти в таких нелюдських умовах.

«Кіборги» вистояли, не встояв бетон», – фраза, яка ввійшла в історію разом із подвигом українських бійців.

І саме їхня незламність показала всьому світу – сталь та бетон можуть не витримати натиску, але воля українських воїнів залишиться непохитною.