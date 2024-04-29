Цей документ опубліковано на сайті Ради Європи. Уточнюється, що його подали цьогоріч 4 квітня.

Як йдеться в документі, українське військове керівництво отримує право обмежувати свободу пересування громадян, оглядати речі, а також примусово відчужувати майно для потреб держави. Статтею 15 Конвенції про права людини передбачені тимчасові конституційні обмеження в період воєнного стану. Як зазначається в хаяві, Україна на час воєнного стану (війни) припинить дотримуватися наступних положень Конвенції:

  • недоторканність житла;
  • таємниця листування, телефонних переговорів та іншої кореспонденції;
  • невтручання в особисте й сімейне життя;
  • свобода пересування та вільний вибір місця проживання;
  • право на свободу думки й слова;
  • вільне вираження поглядів і переконань, а також право збору, зберігання й поширення інформації;
  • право на проведення зборів, мітингів і страйків;
  • право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном.

У документі вказані заходи, що можуть вживати упродовж воєнного стану в порушення Конвенції:

  • примусове відчуження приватного або комунального майна для потреб держави;
  • запровадження комендантської години;
  • особливий режим вʼїзду та виїзду, обмеження пересування громадян та іноземців, руху транспорту;
  • огляд речей, транспорту, багажу, вантажів, службових приміщень і житла громадян;
  • заборона громадянам, які перебувають на воєнному чи спеціальному обліку, змінювати місце проживання чи перебування без належного дозволу.
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