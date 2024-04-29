Мін'юст повідомив секретаріат Ради Європи про зміну переліку винятків із власних зобов’язань за документами РЄ, у тому числі Європейською конвенцією з прав людини та основних свобод (ЄКПЛ).

Цей документ опубліковано на сайті Ради Європи. Уточнюється, що його подали цьогоріч 4 квітня.

Як йдеться в документі, українське військове керівництво отримує право обмежувати свободу пересування громадян, оглядати речі, а також примусово відчужувати майно для потреб держави. Статтею 15 Конвенції про права людини передбачені тимчасові конституційні обмеження в період воєнного стану. Як зазначається в хаяві, Україна на час воєнного стану (війни) припинить дотримуватися наступних положень Конвенції:

недоторканність житла;

таємниця листування, телефонних переговорів та іншої кореспонденції;

невтручання в особисте й сімейне життя;

свобода пересування та вільний вибір місця проживання;

право на свободу думки й слова;

вільне вираження поглядів і переконань, а також право збору, зберігання й поширення інформації;

право на проведення зборів, мітингів і страйків;

право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном.

У документі вказані заходи, що можуть вживати упродовж воєнного стану в порушення Конвенції: