Цей документ опубліковано на сайті Ради Європи. Уточнюється, що його подали цьогоріч 4 квітня.
Як йдеться в документі, українське військове керівництво отримує право обмежувати свободу пересування громадян, оглядати речі, а також примусово відчужувати майно для потреб держави. Статтею 15 Конвенції про права людини передбачені тимчасові конституційні обмеження в період воєнного стану. Як зазначається в хаяві, Україна на час воєнного стану (війни) припинить дотримуватися наступних положень Конвенції:
- недоторканність житла;
- таємниця листування, телефонних переговорів та іншої кореспонденції;
- невтручання в особисте й сімейне життя;
- свобода пересування та вільний вибір місця проживання;
- право на свободу думки й слова;
- вільне вираження поглядів і переконань, а також право збору, зберігання й поширення інформації;
- право на проведення зборів, мітингів і страйків;
- право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном.
У документі вказані заходи, що можуть вживати упродовж воєнного стану в порушення Конвенції:
- примусове відчуження приватного або комунального майна для потреб держави;
- запровадження комендантської години;
- особливий режим вʼїзду та виїзду, обмеження пересування громадян та іноземців, руху транспорту;
- огляд речей, транспорту, багажу, вантажів, службових приміщень і житла громадян;
- заборона громадянам, які перебувають на воєнному чи спеціальному обліку, змінювати місце проживання чи перебування без належного дозволу.
- У війні проти України РФ проявляє зневагу до прав людини, — доповідь Державного департаменту
- Дотримується урядової лінії під час висвітлення російсько-української війни, — Держдеп США про телемарафон
- Європейські стандарти: Україна впроваджує проєкт навчання учнів про права дитини