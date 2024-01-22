Сьогодні, 22 січня українці відзначають День Соборності, присвячений об’єднанню України, яке відбулось у 1919 році.

Рівно 105 років тому у Києві на Софійській площі відбулися урочисті збори, на яких було проголошено Акт Злуки (об’єднання) українських земель, засвідчений Універсалом про об’єднання УНР і ЗУНР в єдину Велику Україну.

Ним стверджувалось об’єднання двох тодішніх держав, що постали на уламках російської і Австро-Угорської імперій в єдину соборну Українську державу, яка відтоді ставала гарантом загальнонаціональних інтересів українців. Століттями розірваний український народ визволився з неволі і возз’єднався на своїй землі в єдиній Українській державі.

Вперше свято встановили у 1999 році, як пам’ять про “велике політичне та історичне значення об’єднання Української Народної республіки та Західноукраїнської Народної Республіки для утворення єдиної (соборної) української держави”.