Двічі на рік Україна та деякі інші країни світу переводять годинники. Вже зовсім скоро нам доведеться перейти на літній час, тож варто не забути про це.

У 2024 році перехід на літній час в Україні заплановано на неділю, 31 березня.

Цього дня о третій годині ночі за київським часом стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину вперед, до четвертої години ранку.

Смартфони, ноутбуки та інші сучасні гаджети зазвичай автоматично переходять на новий час, якщо у вас в налаштуваннях виставлено правильний часовий пояс та ці пристрої мають доступ до Інтернету. Однак, старі кнопкові телефони, механічні годинники, побутова техніка з вбудованими годинниками та інша техніка потребують ручного переведення. Тому, якщо вам недільного ранку потрібно на роботу, пам’ятайте по ці особливості та вручну звечора коригуйте час на механічних годинниках.