Президент Польщі Анджей Дуда сподівається, що найближчим часом спільними силами вдасться підготувати суттєві поставки боєприпасів до України.

Про це Дуда заявив після стратегічної зустрічі лідерів більшості держав ЄС у Парижі.

“Сподіваюся, що найближчим часом разом ми зможемо підготувати значні поставки боєприпасів для України, адже це найголовніше”, — сказав Дуда.

Він додав, що це дуже конкретна відповідь не лише європейських лідерів, адже на зустрічі були й представники Канади та США.

За словами Дуди, дискусія також стосувалася інших форм підтримки України, і не лише військової. Зокрема, польський президент повідомив, що дискусія велася на тему допомоги у розмінуванні України. Також обговорили навчальну підтримку в захисті кордону країни, зокрема кордону з Білоруссю, звідки також є загроза, що вимагає активності українських сил.

Говорячи про розмінування, дуда сказав, що є різні варіанти — від залучення приватних компаній, які розміновують у багатьох країнах, до поліцейських сил, які мають інженерні підрозділи і можуть допомогти Україні.

За словами Дуди, також йшлося про промислову співпрацю, зокрема у контексті виробництва ракет. Президент Польщі відзначив, що Україна має власне ракетне виробництво, але є можливість передати і зробити доступними для Києва сучасні технології, які є у західних країн.

“Насамперед йдеться про країни НАТО, які могли б сьогодні модернізувати українське виробництво і зробити так, щоб Україна сама виробляла набагато більше сучасних ракет для своєї оборони, ніж раніше”, — сказав Дуда.

Він також розповів, що йшлося і про направлення військових в Україну. Однак в цьому питанні була жвава дискусія і жодного рішення не було прийнято.

Дуда зазначив, що у питанні військової підтримки кожна країна самостійно вирішує, яку допомогу передати Україні.

“Якщо йдеться про невійськову підтримку у вигляді невійськових сил для підтримки розмінування чи охорони кордону, то учасники дискусії були відкриті до таких пропозицій”, — розповів президент Польщі.

Раніше повідомлялося, що результатом стратегічної зустрічі лідерів країн в Парижі стало створення коаліції для завдання далекобійних ракетних ударів.