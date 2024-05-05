Цього року німецька компанія Rheinmetall очікує, що її потужність складе 700 000 снарядів на рік, а вже в середньостроковій перспективі зросте до 1,1 мільйона снарядів на рік.

Про це повідомив керівник Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє Handelsblatt.

Паппергер наголосив, що Росія випускає велику кількість артилерійських боєприпасів. Україна, з іншого боку, може відповісти на ці атаки лише обмежено через брак боєприпасів.

“Західний світ не готовий до звичайної війни. І в Європі, і в США потужності з виробництва артилерійських боєприпасів останніми роками поступово знижувалися”, – констатує Паппергер.

Наразі Rheinmetall зосереджена на виробництві артилерійських боєприпасів. Цього року компанія з Дюссельдорфа в Україну поставлять “сотні тисяч снарядів”. Це включає прототипи артилерійських снарядів з дальністю стрільби 100 кілометрів.

До російської атаки потужність Rheinmetall становила близько 70 000 снарядів на рік. Цього року компанія, акції якої котируються на біржі DAX, очікує, що її потужність складе 700 000 снарядів, а в середньостроковій перспективі зросте до 1,1 мільйона.

Раніше ми писали про те, що найбільша німецька збройова компанія Rheinmetall відкриє в Україні завод з виробництва артилерійських боєприпасів. Це підприємство стане спільним для Rheinmetall та української компанії, яка виступає партнером у відповідному проєкті. Відповідний меморандум про співпрацю підписали 17 лютого у присутності міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна та посла України в Німеччині Олексія Макеєва на полях Мюнхенської конференції з безпеки.