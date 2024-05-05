Сьогодні, 5 травня, російські загарбники вдарили п’ятьма ракетами по Слов'янській ТЕС на Донеччині. В ході обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції.

Про це повідомив заступник начальника миколаївської МВА Володимир Проскунін у коментарі Суспільному.

За його словами, ворожий обстріл розпочався сьогодні о 10:35. Внаслідок ракетної атаки пошкоджено ряд об’єктів на території Слов’янської ТЕС Донбасенерго.

Проскунін зазначив, що російські військові завдали удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ Смерч та однією фугасною.

Постраждалих внаслідок обстрілу не було.

Нагадаємо, за 800 днів повномасштабної війни (станом на 3 травня 2024 року) від російських ударів по теплоелектростанціям ДТЕК було поранено 51 енергетика, 3 загинуло. За словами генерального директора ДТЕК “Енерго” Ільдара Салєєва, українська енергетика була ціллю Росії ще за кілька днів до повномасштабного вторгнення, коли була атакована окупована нині Луганська ТЕС. Вона залишається пріоритетною ціллю і зараз, зауважив Салєєв.