Про це йдеться у її дописі на сторінці у Facebook.

“Деякі люди вважають прийнятним демонструвати паски та домашній затишок у цей час? Чому мобілізований воїн має бачити, як ви пекли паску в себе в тилу у всіх ракурсах? Коли знайомі військові приїжджають в Київ, то часто скаржаться, а ви не…їли? Війна є?”, – пише нардепка.

Багатьом коментаторам не сподобалось висловлювання Безуглої й вони їй красномовно відповіли. Наведемо найбільш влучні коментарі, адресовані Мар’яні Безуглій:

“Як не соромно таке Велике Свято!”,

“А якщо депутати розсікають на нових тачках та з годинниками за десятки тисяч баксів – то нічого? А паски бурʼяні муляють. Декларації депутатів і чиновників різних рівнів в сукупності як бюджет США за 10 років, то все норм?”,

“Кошмар гидотно читати від вас оце. Ви прослужили від сили 9 міс з них 3 міс ато, а вий@бонів як на 10 років розвідника”,

“Окей, сяду й буду ридати та рвати на собі волосся напоказ. І нехай мої діти звикають до того, що радості їм у житті не бачити. Так правильно?”,

“А вас не дратує що ваші колеги багатіють як “на дріжджах”, обзаводяться багатьма квартирами та земельними ділянками, купують за 200 доларів “гелентвагени” (де можна купити, поділіться інфою, я як раз аванс отримав?), їх родичі стають казково заможними, в той самий час не можуть пояснити де це все взялося…я думаю що це найбільше дратує і не тільки військових”,

“А чому мобілізований воїн має бачити як ви, падли, жируєте і заробляєте на війні?”.