Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram-каналі.
Станом на 14:32 було відомо про двох поранених. Втім пізніше Терехов написав, що кількість постраждалих збільшилась і станом на 14:47 становила вже 5 осіб.
Ще двоє постраждалих виявлено у приватному будинку, який постраждав від ворожої атаки.
“Ще маємо потрапляння у приватний будинок. Двоє постраждалих”, – зазначив мер Харкова.
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив по Шевченківському району міста. Є пошкодження цивільної інфраструктури та поранені.
Станом на 15:31 медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань. Однак інформація оновлюється й кількість постраждалих може збільшитися.
Як зазначив Синєгубов, окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодження домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна. Також зафіксовано пошкодження багатоквартирних будинків та авто. Наразі триває ліквідація наслідків.
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