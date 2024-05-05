Сьогодні, 5 травня, російська війська завдали удару по центральній частині міста Харків, в районі житлової забудови

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram-каналі.

Станом на 14:32 було відомо про двох поранених. Втім пізніше Терехов написав, що кількість постраждалих збільшилась і станом на 14:47 становила вже 5 осіб.

Ще двоє постраждалих виявлено у приватному будинку, який постраждав від ворожої атаки.

“Ще маємо потрапляння у приватний будинок. Двоє постраждалих”, – зазначив мер Харкова.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив по Шевченківському району міста. Є пошкодження цивільної інфраструктури та поранені.

Станом на 15:31 медики надають допомогу десятьом постраждалим за двома адресами влучань. Однак інформація оновлюється й кількість постраждалих може збільшитися.

Як зазначив Синєгубов, окупанти влучили по приватному сектору між будинками, є пошкодження домоволодінь, вибуховою хвилею пошкодило вікна. Також зафіксовано пошкодження багатоквартирних будинків та авто. Наразі триває ліквідація наслідків.