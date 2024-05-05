Сьогодні, 5 травня, в багатьох Telegram-каналах публікувалося відео з лайливим висловленням поліцейської щодо невдоволення обов’язком чергувати біля церкви на Великдень та байдужістю до можливих обстрілів і загибелі громадян. Жінка на камеру сказала: "На*уй мені цю церкву охороняти. Ну прилетить туди, нічого страшного, це ж не мінус 100 людей, це лише мінус 30".

На інцидент оперативно відреагувала поліція Одеської області. У повідомленні пресслужби надається оцінка байдужої поведінки поліцейської.

“Така поведінка є неприйнятною, ганьбить роботу правоохоронця, і на неї була принципова та жорстка реакція керівництва”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі співробітницю відсторонено, ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого поліцейську буде звільнено. Зауважується, що до служби в поліції дівчина приступила лише місяць тому.

“Національна поліція України готова захищати і оберігати громадян як під час відзначення Великодня, так і кожного дня і всередині країни, і на лінії фронту. Ми шануємо наші традиції, маємо святі і духовні цінності. До того ж в Одесі, яка мало не щодня стає обʼєктом російських ворожих атак, де гинуть люди, і де поліцейські разом із медиками та рятувальниками першими приходять на допомогу”, — наголошують правоохоронці.

Увага, на відео присутня ненормативна лексика!