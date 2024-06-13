Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття 23-ї зустрічі групи у Брюсселі.
“Я радий вітати Аргентину як нового члена Контактної групи. Пане Петрі (міністр оборони Аргентини Луїс Петрі, — ред.), я радий, що ви з нами. Ставки у цій війні високі. Ніхто з нас не хоче жити у світі, де Путін домінує. Тому у нас попереду багато роботи і я впевнений, що ця коаліція продовжить відповідати на виклики”, — сказав він.
Раніше речниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх повідомила повідомила, що основне питання, яке порушать під час засідання у форматі “Рамштайн” у Брюсселі 13 червня стане посилення протиповітряної оборони України.
Попереднє засідання “Рамштайн” відбулося у відеорежимі 20 травня 2024 року. Тоді теж міністри обговорювали посилення протиповітряної оборони України.
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