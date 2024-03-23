«Атака, яка була завдана росіянами вчора і сьогодні вночі (22 і 23 березня – ред.), ми бачимо, що основним їх об’єктом є енергетична система. І вчорашня їх атака була однією з наймасштабніших від початку війни, тому що одночасно було завдано значних уражень багатьом об’єктам по всій території України. Це об’єкти генерації, обʼєкти системи розподілу, системи передачі електроенергії, в результаті чого більше мільйона споживачів залишилися без електроенергії», – зазначила Гринчук.

За її словами, зараз енергетики намагаються відновити подачу електрики там, де це можливо. У багатьох регіонах це вдалося, проте в Харкові, Харківській області, регіонах, де були великі ураження, застосовуватимуться погодинні відключення, уточнила Гринчук.

«Є регіони, Харків, Харківська область, де ураження були надзвичайно великими. Тому відновити швидко не вдається. Однак ми робимо все можливе, і на сьогодні там залишаються понад 200 тисяч споживачів без електрики, за останні години заживили 50. Але у Харківській області, Харкові можливі погодинні відключення, не просто можливі, вони будуть для того, щоб забезпечити справедливий розподіл енергії до всіх споживачів», – підкреслила заступниця міністра.

Наразі, за її словами, відбувається розбір завалів, оцінка можливості відновлення, заміни обладнання.