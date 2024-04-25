Цю інформацію надає агентство Bloomberg.
Планується, що Блінкен проведе переговори з високопоставленими представниками Комуністичної партії в економічному центрі Шанхаю, а потім відвідає Пекін, де можливо зустрінеться з президентом Китаю, Сі Цзіньпіном.
Одним із пріоритетів Блінкена буде спроба переконати китайських чиновників припинити торгівлю, яка допомагає відновленню оборонно-промислової бази Росії, а також обговорення територіальних претензій Китаю стосовно острова Тайвань та його дії в Південнокитайському морі.
Зазначається, що на тлі заяв президента США Джо Байдена щодо “ксенофобного” ставлення до Китаю, можливі нові санкції проти китайських банків, які допомагають Росії у військових діях.
Китай, з свого боку, намагається привернути іноземних інвесторів та відновити свою економіку, що потребує стабілізації відносин зі світовими партнерами.
- Сполучені Штати Америки пригрозили санкціями китайським банкам за допомогу Росії у війні
- Блінкен вирушить із візитом до Китаю для обговорення питання підтримки РФ Пекіном
- США розробляють санкції проти китайських банків за фінансову підтримку Росії у війні, — WSJ