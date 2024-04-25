Державний секретар США, Ентоні Блінкен, прибув до Китаю з метою обговорення актуальних питань військової підтримки Росії з боку Пекіна, а також можливості введення нових санкцій США.

Цю інформацію надає агентство Bloomberg.

Планується, що Блінкен проведе переговори з високопоставленими представниками Комуністичної партії в економічному центрі Шанхаю, а потім відвідає Пекін, де можливо зустрінеться з президентом Китаю, Сі Цзіньпіном.

Одним із пріоритетів Блінкена буде спроба переконати китайських чиновників припинити торгівлю, яка допомагає відновленню оборонно-промислової бази Росії, а також обговорення територіальних претензій Китаю стосовно острова Тайвань та його дії в Південнокитайському морі.

Зазначається, що на тлі заяв президента США Джо Байдена щодо “ксенофобного” ставлення до Китаю, можливі нові санкції проти китайських банків, які допомагають Росії у військових діях.

Китай, з свого боку, намагається привернути іноземних інвесторів та відновити свою економіку, що потребує стабілізації відносин зі світовими партнерами.