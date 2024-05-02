За квітень цьогоріч російські сили випустили по території України більше 300 ракет різних типів, майже 300 дронів-камікадзе Shahed і більше 3200 керованих авіабомб.

Про це написав у телеграмі президент України Володимир Зеленський.

За його словами, тисячі життів українських людей були врятовані завдяки допомозі держав, що вже підтримали українську систему протиповітряної оборони, але багато життів «забрані цими ударами».

«Лише силою можна зупинити цей терор. Силою нашого народу, силою єдності світу, силою тиску на Росію, силою систем ППО, які надаються Україні, силою наших воїнів, які утримують лінію фронту», – додав український лідер.

Напередодні він розповів, що щодо надання Україні ракет до Patriot є позитив, а от щодо постачання самих систем конкретики немає.

Раніше про надання ракет для Patriot в рамках нового пакету допомоги на 6 мільярдів доларів повідомив Міністр оборони США