Бійці Російського добровольчого корпусу, легіону "Свобода Росії" і Сибірського батальйону розповіли про втрати російської армії внаслідок їхнього рейду на Білгородську та Курську області.

Про це російські добровольці повідомили у спільному зверненні.

“Наш визвольний рух вкотре продемонстрував силу і міць духу і зброї російського добровольця та слабкість режиму Путіна. Разом із нашими соратниками ми довели всьому світу, що Путін втрачає контроль над ситуацією дедалі більше з кожним днем і вже не здатен захистити навіть кордони власної країни“, – зазначається в повідомленні.

Російські добровольці написали, що змогли звільнити два населених пункти РФ від путінського режиму. Крім того, внаслідок їхніх дій російська армія втратила “величезну кількість” техніки та понад тисячу солдатів.

Добровольці наголосили, що через їхній рейд жителі Білгородської та Курської областей не пішли на так звані вибори президента.

“Ніхто при здоровому глузді не зможе після цього стверджувати, що Путіна “обрали” законно. Володимир Путін втратив залишки своєї легітимності, влада вислизає з його рук. Він контролює дедалі менше процесів у Росії, росіяни це бачать і дедалі більше співвітчизників вступають до наших лав. Скоро ми підемо в інші міста“, – йдеться в повідомленні.

Російські добровольці закликали росіян та людей будь-якої національності приєднуватися до них, щоб “разом боротися проти путінської диктатури”.