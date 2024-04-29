Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter.
Кількість жертв серед цивільних зросла на 20%, ніж у попередньому місяці, тобто лютому. Як й зазначалось вище, жертви пов’язані з терористичними ракетами й авіаційними ударами ворога, а також збільшення кількості обстрілів на лінії фронту.
“У доповіді наголошується на збільшенні кількості скоординованих ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, внаслідок яких було знищено або пошкоджено 20 об’єктів”, – додає розвідка.
Також у доповіді зазначається про загибель 57 дітей. Це двічі більше ніж попереднього місяця й безпосередньо пов’язано із застосуванням Росією авіаційних боєприпасів.
Як додає розвідка, від початку повномасштабного вторгнення Росії, в Україні налічується 31 366 жертв серед цивільного населення: 10 810 загиблих та 20 556 поранених.
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