Кількість жертв серед цивільних зросла на 20%, ніж у попередньому місяці, тобто лютому. Як й зазначалось вище, жертви пов’язані з терористичними ракетами й авіаційними ударами ворога, а також збільшення кількості обстрілів на лінії фронту.

“У доповіді наголошується на збільшенні кількості скоординованих ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, внаслідок яких було знищено або пошкоджено 20 об’єктів”, – додає розвідка.

Також у доповіді зазначається про загибель 57 дітей. Це двічі більше ніж попереднього місяця й безпосередньо пов’язано із застосуванням Росією авіаційних боєприпасів.

Як додає розвідка, від початку повномасштабного вторгнення Росії, в Україні налічується 31 366 жертв серед цивільного населення: 10 810 загиблих та 20 556 поранених.