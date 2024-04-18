Про те, як це працює на практиці, Суспільному розповіла лікарка сімейної медицини Марія Мельник.
За її словами, сімейний лікар може допомогти у випадках, коли проблема неважка і не потребує госпіталізації, наприклад коли у пацієнта є скарги на безпричинний набір чи втрату ваги, тривожність, безсоння і т. д.
Якщо потрібно, сімейний лікар може спрямувати його до психолога чи психотерапевта.
«Особливо я це помічаю серед людей молодшого віку: це зазвичай 25-35 років, дуже складно люди переносять такі проблеми», — розповіла лікарка.
Зазначимо, що в Україні вже є понад 70 тисяч навчених сімейних лікарів, які можуть надавати людині первинну психологічну допомогу.
Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко сказав у коментарі Укрінформу.
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