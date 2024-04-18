В Україні є понад 70 тисяч навчених сімейних лікарів, які можуть надавати людині первинну психологічну допомогу. Через збільшення кількості людей, які потребують цієї допомоги, в країні виник брак вузькоспеціалізованих спеціалістів. Тому МОЗ запровадило первинну медичну психологічну допомогу.

Про те, як це працює на практиці, Суспільному розповіла лікарка сімейної медицини Марія Мельник.

За її словами, сімейний лікар може допомогти у випадках, коли проблема неважка і не потребує госпіталізації, наприклад коли у пацієнта є скарги на безпричинний набір чи втрату ваги, тривожність, безсоння і т. д.

Якщо потрібно, сімейний лікар може спрямувати його до психолога чи психотерапевта.

«Особливо я це помічаю серед людей молодшого віку: це зазвичай 25-35 років, дуже складно люди переносять такі проблеми», — розповіла лікарка.

Зазначимо, що в Україні вже є понад 70 тисяч навчених сімейних лікарів, які можуть надавати людині первинну психологічну допомогу.

Про це міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко сказав у коментарі Укрінформу.