Зокрема безпілотники збивали над Івано-Франківщиною. Російсько-окупаційні війська атакували безпілотниками західну частину України, зокрема Івано-Франківську область. Сили протиповітряної оборони збили кілька цілей.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Він зазначив, що рф випустила по західних регіонах десятки дронів. На Прикарпатті українські військові знешкодили кілька ворожих повітряних цілей — скільки саме, Марцінків не уточнив.

“Не оминула загроза і Прикарпаття. На світанку наші захисники знешкодили кілька ворожих повітряних цілей”, — написав він.

За даними міського голови, обійшлося без постраждалих.

В Івано-Франківську перед 7 ранку було чутно цілу низку вибухів.

Повітряна тривога в місті та області тривала з 6:14 до 7:26. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних безпілотників на Коломию та Івано-Франківськ.