Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Він зазначив, що рф випустила по західних регіонах десятки дронів. На Прикарпатті українські військові знешкодили кілька ворожих повітряних цілей — скільки саме, Марцінків не уточнив.
“Не оминула загроза і Прикарпаття. На світанку наші захисники знешкодили кілька ворожих повітряних цілей”, — написав він.
За даними міського голови, обійшлося без постраждалих.
В Івано-Франківську перед 7 ранку було чутно цілу низку вибухів.
Повітряна тривога в місті та області тривала з 6:14 до 7:26. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних безпілотників на Коломию та Івано-Франківськ.
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