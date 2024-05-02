Міністерство культури та інформаційної політики продовжує реєструвати пошкодження об'єктів культурної інфраструктури, які виникли внаслідок війни.

Про це йдеться у повідомленні МКІП.

“Станом на 25 квітня 2024 року збитків зазнали 1987 закладів культури (включно з закладами культури, підпорядкованими МКІП та іншим ЦОВВ) без урахування пам’яток культурної спадщини. З них 324 – знищені (16,3%)”, —зазначає міністерство.

Втрати включають заклади культури різних форм власності: 30 державної та 1957 комунальної. Найбільше пошкоджень отримали клубні заклади, що становить 48,2% від усієї кількості постраждалих об’єктів.

Внаслідок війни відчутно постраждали різні заклади культури: 958 клубних закладів, 708 бібліотек, 153 заклади мистецької освіти, 114 музеїв та галерей, 36 театрів, кінотеатрів та філармоній, 15 парків, зоопарків та заповідників, а також три цирки.

Зазначені пошкодження та руйнування охопили широку територію, включаючи 281 територіальну громаду, різні області України та Київ.