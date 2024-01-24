Як повідомляється на сайті Міністерства оборони Данії, країна виділить 91 мільйон данських крон (13,3 млн доларів) на проєкти з підтримки розвитку кібербезпеки та оборони ЗСУ.

«Ця пожертва є важливим внеском у довгострокову підтримку зміцнення кіберзахисту України. Від початку вторгнення Данія зробила значний внесок в українську визвольну боротьбу, це також стосується і кіберпростору», – сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

За даними Міноборони, кібератаки є невід’ємною частиною війни росії проти України, де рф намагається послабити здатність України захистити себе.

Тому Данія та інші члени ІТ-коаліції 23 січня підписали угоду про співпрацю у зв’язку із засіданням Контактної групи з оборони України.