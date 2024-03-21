Голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, очолив делегацію, яка прибула до України з офіційним візитом. Це стало першим візитом військової делегації Альянсу після російського повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє НАТО.

«Разом ми робимо все для того, щоб Україна стала членом нашого Альянсу. Прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим прапором у штаб-квартирі НАТО», — зазначив голова військового комітету.

Адмірал наголосив на необхідності посилення обороноздатності, вказавши на недавню ракетну атаку по Києву, коли російські ракети були збиті українською ППО.

Він також заявив, що наразі немає підстав вважати, що Росія може використати ядерну зброю.

Бауер закликав країни НАТО нарощувати виробництво зброї, подібно до російського зростання.

Він підкреслив готовність НАТО надати допомогу Україні і закликав її до перемоги, завершивши словами, що вони не залишені самі і мають підтримку Альянсу.

«З нашою допомогою Україна може і переможе. Від щирого серця кажу: ви не самі. Ви не самотні. НАТО підтримує вас», — додав Бауер.