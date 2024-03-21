Документ, зокрема, регулює право на відпустку, лікування та грошове забезпечення.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції “Голос” Ярослав Железняк.

Парламент ухвалив в другому читанні законопроєкт, який посилює соціальний захист військовослужбовців та поліцейських.

Зміни передбачають можливість для військовослужбовців перебувати на лікуванні до 12 місяців, зокрема за кордоном, та без потреби через 4 місяці проходити ВКЛ.

Військовослужбовці ЗСУ мають право отримати одноразову відпустку при народженні дитини зі збереженням грошового забезпечення в повному розмірі.

Згідно з цим законопроєктом, встановлюється “розмір одноразової грошової допомоги, що виплачується у разі загибелі військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби, не може становити менше ніж 15 000 000 гривень”.

Крім того, встановлюються норми проти дискримінації за статтю та проти сексуального домагання.

Зокрема, “забезпеченням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, недопущенням насильства за ознакою статі, сексуальних домагань, правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості”.