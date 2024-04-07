Президент Володимир Зеленський запевнив, що “Україна ніколи не буде проти, якщо хтось хоче допомогти”, однак запрошувати іноземні війська не буде, оскільки це ризиковано.

Про це він сказав в інтерв’ю, показаному в ефірі єдиного телемарафону 6 квітня.

“Я не можу сьогодні публічно сказати: так, давайте, армії світу, приїжджайте в Україну та боріться. Тому що Росія підніме цей “хайп” у світі, вони почнуть підіймати товариства інших держав, що не можна відправляти своїх дітей на війну, що це не їхня війна. Вони почнуть розколювати єдність між країнами Європи та НАТО. Для нас це ризиковано. Тому, якщо я виступлю з такою ініціативою, то я вам скажу, що Росія зробить усе, щоб зупинити військову допомогу інших держав”, — пояснив Зеленський.

Разом з тим, глава держави підтримав ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона щодо тренування іноземними військовими українських воїнів.

“Декілька пропозицій Еммануеля Макрона я підтримав публічно і в розмові з ним. Тренувати наших хлопців у нас. Я вважаю, що це набагато швидше, ніж відправляти наших хлопців, бригади. Це працює, і навіть деякі речі ми вже робимо та бачимо, наскільки це швидше, ніж ми відправляємо танк чи броньовану техніку”, — сказав Зеленський.

Також президент нагадав, що в Україні воюють іноземні добровольці з різних країн.

“У нас є деякі добровольчі формування, коли люди з іншим походженням, з іншим громадянством приїжджають і воюють за Україну. Україна ніколи не буде проти, якщо хтось хоче допомогти”, – наголосив глава держави.