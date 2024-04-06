Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна у боротьбі з російськими керованими авіабомбами може розраховувати на далекобійні системи протиповітряної оборони та “іншу зброю”, що виробляється в Україні.
Про це глава держави сказав в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу “Ми – Україна”.
“Я думаю ми можемо розраховувати з вами на комбінований захист. Поясню. На сьогодні проти КАБів є тільки один формат захисту, який спрацьовує. Це протиповітряна оборона. Ти збиваєш винищувачі, ти збиваєш носіїв. І це спрацювало, і дуже потужно спрацювало кілька десятків разів”, — наголосив Зеленський.
Президент додав, що росіяни почали збільшувати дистанції, з яких запускають по Україні КАБи, й тому Україні треба збільшувати системи протиповітряної оборони, які є далекобійними. Також важливим є виробництво власної зброї, яка є ефективною проти ворожих КАБів.
“Інша зброя проти КАБів у нас розробляється, вітчизняна, не буду говорити — яка, поки що”, — сказав Зеленський.
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