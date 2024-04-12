Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та італійський колега Антоніо Таяні обговорили кроки, які Італія може зробити для пошуку і доставки систем протиповітряної оборони.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у мережі X (Twitter).

“Я розмовляв з Антоніо Таяні. Ми обговорили конкретні кроки того, як Італія, як країна, яка головує у G7, може взяти активну участь у пошуку систем протиповітряної оборони та прийнятті узгоджених рішень щодо їх доставки в Україну”, – написав Кулеба.

Він подякував італійському колезі за послідовну підтримку України.

Італія у 2024 році головує у G7, змінюючи в цій ролі Японію.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошував іноземним партнерам на критичній важливості поставок Україні сучасних систем ППО Patriot.