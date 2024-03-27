Білоруська деревина, що була піддана санкціям, незаконно ввозиться на територію Євросоюзу через Польщу.

Це стало відомо у результаті спільного розслідування проєкту “Схеми” (“Радіо Свобода”), “Білоруського розслідувального центру” та видання Gazeta Wyborcza.

Це відбувається шляхом використання підроблених документів, які стверджують, що сировина поступає з Казахстану, а не з Білорусі.

Згідно з аналізом даних Євростату, після введення санкцій у 2022 році щодо білоруської деревини, значно зросла кількість її імпорту з Казахстану.

У рамках цього розслідування було виявлено підозрілі контракти між казахстанською компанією Nurr-electro та польською PLRBL на поставку деревини на суму майже мільйон євро.

“Виявилося, що підписи та відбитки печаток на документі казахстанської Nurr-electro сфальсифіковані, і, як зазначили двоє незалежних експертів із графічного дизайну, накладені на документи за допомогою фоторедактора”, — зазначається у матеріалі.

Представники польських митних органів заявили, що не мають фізичної можливості перевірити всі митні декларації.

Юрист казахстанської компанії Nurr-electro Арман Тулієвич у коментарі журналістам зазначив, що “не було фінансових операцій за такою угодою, не те що товару” і “у нас немає такої печатки”. А представник білоруської компанії-перевізника “Галлардо” зізнався, що товар із Білорусі: “ми з Казахстану не везли, ми з Білорусі везли, нам там завантажили”, сказав він.

У МЗС Польщі у відповіді на запит журналістів заявили, що питання обходу санкцій не належить до їхньої компетенції.

У Митній службі Польщі заявили, що не мають фізичної можливості перевіряти всі митні декларації.

З МВС Польщі надійшла відповідь, що за викладеними у запиті фактами розпочалася перевірка, але від подальших коментарів у відомстві утримались.

Зазначимо, що з початку війни Росії проти України, Євросоюз ввів санкції, включаючи обмеження на ввезення деяких товарів з Білорусі, через її підтримку.