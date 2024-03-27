Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.
За останню добу російське військо зазнало втрат у кількості 1030 військових.
Втрати в сфері техніки склали:
- танків ‒ 6904 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13216 (+9) од,
- артилерійських систем – 10931 (+27) од,
- засоби ППО ‒ 728 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8578 (+25),
- крилаті ракети ‒ 2015 (+1),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14539 (+41) од,
- спеціальна техніка ‒ 1794 (+5)
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