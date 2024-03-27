Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

За останню добу російське військо зазнало втрат у кількості 1030 військових.

Втрати в сфері техніки склали:

  • танків ‒ 6904 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13216 (+9) од,
  • артилерійських систем – 10931 (+27) од,
  • засоби ППО ‒ 728 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8578 (+25),
  • крилаті ракети ‒ 2015 (+1),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 14539 (+41) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1794 (+5)

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