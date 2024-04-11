Про інцидент повідомляє Національна поліція України

“Влучання зафіксовані в дев’яти населених пунктах: містах Красногорівка, Курахове, Торецьк, селищах Гостре, Курахівка, Нью-Йорк, Очеретине, селах Галицинівка, Новоселівка Перша”, – йдеться у повідомленні.

Пошкоджено 14 житлових будинків і об’єкт критичної інфраструктури.

Внаслідок артилерійських обстрілів поранень зазнали двоє цивільних осіб – у Красногорівці та Новоселівці Першій, пошкоджено приватні оселі.

“Керовану авіабомбу «КАБ-250» росія скинула вчора на Торецьк – зруйнувала резервуар для накопичення води. Сьогодні вночі росіяни завдали по місту ще один бомбовий удар, пошкодили магазин”, – додали у відомстві.

Очеретине зазнало ворожого авіаудару – зруйновано три приватних будинки.

“Крім того, в ніч на 11 квітня російські війська вдарили по Селидовому чотирма ракетами із ЗРК «С-300». Є пошкодження в промисловій зоні. За попередніми даними, люди не постраждали”.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

“За допомогою поліції евакуйовано ще 244 людини, з них 28 дітей. З початку обов’язкової евакуації – 155 857 осіб, серед них 18 352 – діти, 6 430 – люди з інвалідністю”, – підсумували правоохоронці.