Генеральний директор Андрій Чуркін ще влітку зазначив, що ці роботи спрямовані на захист критично важливих елементів об’єктів від ушкоджень під час ракетних обстрілів та інших атак.

“Фізичний захист критично важливих елементів об’єктів ТЕС від падіння уламків ракет, не прямих атак БПЛА та інших ушкоджень, виконується шляхом влаштування штучних захисних споруд навколо них.

Так, на Трипільській ТЕС виконано вже 100% робіт з облаштування”, — йшлося в повідомленні.