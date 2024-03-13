Президент Польщі Анджей Дуда, намагаючись переконати США схвалити подальшу допомогу Києву, заявив, що російський диктатор Володимир Путін нападе на інші держави, якщо Кремль виграє війну проти України.

Про це він сказав у програмі «Balance of Power» на Bloomberg Television

«Сьогодні Україні потрібно переконатися, що Путін не виграє війну. Ми – народ, який кілька разів був поневолений Росією. Якщо Росія виграє війну в Україні, вона нападе ще раз. Він нападатиме на інші держави. Ось чому їх потрібно зупинити. Вони мають бути заблоковані. Вони мають бути покарані», – сказав Дуда.

Коментарі Дуди прозвучали після того, як він разом із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском відвідав Білий дім у критичний момент війни в Україні, яка намагається відбити російське вторгнення. США, Польща та інші союзники України намагаються надати Києву додаткову допомогу, оскільки війна триває вже третій рік, а запаси зброї в країні скорочуються, зазначає Bloomberg.