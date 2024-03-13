Про це він сказав у програмі «Balance of Power» на Bloomberg Television
«Сьогодні Україні потрібно переконатися, що Путін не виграє війну. Ми – народ, який кілька разів був поневолений Росією. Якщо Росія виграє війну в Україні, вона нападе ще раз. Він нападатиме на інші держави. Ось чому їх потрібно зупинити. Вони мають бути заблоковані. Вони мають бути покарані», – сказав Дуда.
Коментарі Дуди прозвучали після того, як він разом із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском відвідав Білий дім у критичний момент війни в Україні, яка намагається відбити російське вторгнення. США, Польща та інші союзники України намагаються надати Києву додаткову допомогу, оскільки війна триває вже третій рік, а запаси зброї в країні скорочуються, зазначає Bloomberg.