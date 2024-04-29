Служба безпеки України встановила докази, що генеральний директор російської компанії "Дослідне конструкторське бюро "Новатор" Фарід Абдрахманов активно сприяв агресивній війні проти України.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

“За даними слідства, Абдрахманов брав безпосередню участь у підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення рф на територію нашої держави. Для цього він організував серійне виробництво та безперебійні поставки ракетного озброєння для окупаційних угруповань країни-агресора. У подальшому рашисти масово використовували «Калібри» для повітряних ударів по Україні”, — йдеться в повідомленні.

Наразі Абдрахманову оголошено підозру за статтями Кримінального кодексу України щодо планування та ведення агресивної війни. Враховуючи те, що він знаходиться на території Росії, здійснюються заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Раніше повідомлялось, що російський агресор намагається насилу накопичити запас крилатих ракет “Калібр” та збільшити їх виробництво, спрямовуючи їх проти цивільних об’єктів та критичної інфраструктури України.