У Києві було скасовано дозвіл на будівництво 14 житлових комплексів на території Національного авіаційного університету за ініціативою в.о. ректора Ксенії Семенової.

Про це йдеться на сайті НАУ.

Рішення про анулювання дозволу прийняла Державна інспекція архітектури та містобудування України після розгляду Наглядовою радою НАУ.

“На засіданні Наглядової ради НАУ, що відбулося минулого тижня, були розглянуті та детально вивчені всі документи щодо інвестиційної угоди на забудову території, укладеної ще у 2007 році, хронологія подій, що відбувалися після підписання, звіти аудиторської служби, інших відповідних органів”, – йдеться в повідомленні.

Наглядова рада проаналізувала документи, що стосувалися інвестиційної угоди з 2007 року, виявивши порушення та невиконані зобов’язання попереднього керівництва університету.

“Беручи до уваги всі наявні факти та матеріали, було прийнято рішення про наступні дії: провести претензійно-позовну роботу щодо інвестиційної угоди, яка суперечить інтересам університету, анулювати дозвіл на будівництво 14 житлових комплексів, добитися відповідальності посадових осіб, що спричинили ухвалення рішень, які призвели до втрати державного майна і стагнації університету”, — додали в університеті.