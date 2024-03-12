Два роки тому, 12 березня 2022 року, Віталій Трухан загинув у протистоянні при обороні Маріуполя, отримавши поранення, не сумісні з життям.

Віталію воював ще з часів АТО: пішов до армії добровольцем, покинувши навчання в університеті. Тоді ж, у 2015-му, приєднався до полку “Азов”.

Побратими згадують Віталія як щирого, позитивного чоловіка, котрий мав сталевий характер і відрізнявся самопожертвою. Серед побратимів і друзів користувався беззаперечним авторитетом.

“Біцуха був щирим, позитивним, зі сталевим характером, відрізнявся самопожертвою. Серед побратимів і друзів користувався беззаперечним авторитетом.” – згадує Олександр “Школа” Тарнавський, побратим Віталія. “Познайомилися ми з Біцухою більше десяти років тому. Я очолював навколофутбольний рух в Чернігові, він був одним з молодих хлопців, які захотіли до нас потрапити. Тоді він займався тайським боксом, мріяв стати МНСником. Відразу оцінили його характер і силу волі. З тих пір ми були в одному колективі.”– додав Тарнавський.

Віталій ніс службу в загоні спеціального призначення “Азов”, за сім років служби подолавши шлях від звичайного добровольця до Головного сержанта ВШК ім. Євгена Коновальця.

Крім всього, “Біцуха” тривалий час займався навчанням новобранців полку Азов: усі молодики, що проходили підготовку під його наглядом, поважали та цінували Віталія.

У Віталія залишились дружина та двоє дітей.