Селище Мощун 21 березня відзначало другу річницю звільнення від російських військ. Цей день став початком визволення Київщини та надихнув всю Україну на подальшу боротьбу.

Битва тривала з 5 по 21 березня 2022 року. Вона стала однією з найважливіших битв оборони Києва в березні 2022 року. Мощун став одним із форпостів, що зупинив російські окупаційні війська на підступах до Києва. Під час важких боїв у селі було знищено 2 тисячі будинків із 2,8 тисяч, більшість зруйнували російські окупанти під час спроби штурму Києва.