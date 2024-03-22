Селище Мощун 21 березня відзначало другу річницю звільнення від російських військ. Цей день став початком визволення Київщини та надихнув всю Україну на подальшу боротьбу.
Битва тривала з 5 по 21 березня 2022 року. Вона стала однією з найважливіших битв оборони Києва в березні 2022 року. Мощун став одним із форпостів, що зупинив російські окупаційні війська на підступах до Києва. Під час важких боїв у селі було знищено 2 тисячі будинків із 2,8 тисяч, більшість зруйнували російські окупанти під час спроби штурму Києва.
“Ми згадуємо битву, яка відбулася вже два роки тому, але яку ніколи не можна забувати. Той час багато в чому визначив долю Української держави. Саме тут, у боях за Мощун, і неподалік, у боях за Гостомель, за Ірпінь, за інші міста й села Київщини, була визначена доля України та української столиці.
Тоді вдалося не просто не пустити російську армію в Київ. Тоді всім у світі стало очевидно, якими є українці та що таке путінська Росія… Я дякую всім, хто тоді захистив Київ. Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави, нашої незалежності, наших людей“, – наголосив президент під час вшанування пам’яті воїнів, полеглих на Київщині.