Як повідомляє Reuters, 81-річний Байден пожртував над віком і психічним станом свого 77-річного опонента на майбутніх виборах.
“Один кандидат надто старий і психічно непридатний, щоб бути президентом. Інший – я”, — сказав Джо Байден.
Таким чином він відповів на регулярну публічну критику Дональда Трампа в свій бік через вік.
Повідомляється, що на вечері були присутні більш ніж 650 гостей, в тому числі одні з найвпливовіших людей у світі.
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