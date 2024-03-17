Президент США Джо Байден у суботу виступив на званій вечері клубу Gridiron, де й "підколов" Трампа.

Як повідомляє Reuters, 81-річний Байден пожртував над віком і психічним станом свого 77-річного опонента на майбутніх виборах.

“Один кандидат надто старий і психічно непридатний, щоб бути президентом. Інший – я”, — сказав Джо Байден.

Таким чином він відповів на регулярну публічну критику Дональда Трампа в свій бік через вік.

Повідомляється, що на вечері були присутні більш ніж 650 гостей, в тому числі одні з найвпливовіших людей у світі.