У Баварії, Німеччина, поліція міста Байройт затримала двох підозрюваних у шпигунстві та диверсіях, які мають зв'язки з Росією.

Про це пише видання Der Spiegel з посиланням на джерело в генпрокуратурі ФРН.

Ці особи слідкували за військовими базами США на території Німеччини, де здійснюють навчання українські військові.

“За інформацією Spiegel, федеральний генеральний прокурор Йенс Роммель заарештував двох підозрюваних агентів, які нібито планували диверсійні операції в Німеччині від імені російської спецслужби. Як стало відомо Spiegel від слідчих, рейд був проведений вранці в середу в Байройті, Баварія, силами спецпідрозділів поліції”, — пише видання.

Один з головних підозрюваних, 39-річний Дітер С., що також відомий як “російський німець”, звинувачується в агентурній діяльності на користь російських спецслужб, а також у розвідці та фотографуванні військових об’єктів США в Німеччині.

У центрі уваги були, зокрема, транспортні шляхи, які використовуються для перевезення військових вантажів. Як вважають німецькі правоохоронці, мета запланованих атак — підірвати німецьку підтримку України.

За даними слідства, він також розвідував і фотографував військові об’єкти США в Німеччині.

Ймовірному шпигуну допомагав ще один “російський німець” 37-річний Олександр Я. Його федеральна прокуратура також звинувачує у діяльності в якості агента розвідки.

Згідно з інформацією, Дітер С., головний підозрюваний у справі, був членом “ополчення” “ДНР” між 2014 і 2016 роками. Цей підрозділ зараз класифікується німецьким правосуддям як терористична організація.

Тому Дітера С. також звинувачують у членстві в терористичній групі за кордоном. Оскільки ймовірно, що він також мав вогнепальну зброю, Федеральна прокуратура порушила проти нього розслідування за підозрою в підготовці насильницького акту, що загрожує державі.

Обох підозрюваних, Дітера С. і його можливого помічника Олександра Я., у середу доставили до Карлсруе, де вони з’явилися перед слідчими суддями Федерального суду. Обом підозрюваним було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.