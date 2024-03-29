Про це Президент Володимир Зеленський повідомив під час представлення нового секретаря РНБО.
«Олексій Данілов продовжує свою роботу на іншому напрямку – дипломатичному», – сказав Зеленський.
Глава держави подякував Данілову за роки потужної професійної роботи.
Нагадаємо, що Президент 26 березня звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО і призначив замість нього Олександра Литвиненка. Данілов перебував на посаді секретаря РНБО з 3 жовтня 2019 року. На місце Данілова призначено Олександра Литвиненка.
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