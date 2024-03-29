Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов продовжить свою роботу на дипломатичному напрямку.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив під час представлення нового секретаря РНБО.

«Олексій Данілов продовжує свою роботу на іншому напрямку – дипломатичному», – сказав Зеленський.

Глава держави подякував Данілову за роки потужної професійної роботи.

Нагадаємо, що Президент 26 березня звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО і призначив замість нього Олександра Литвиненка. Данілов перебував на посаді секретаря РНБО з 3 жовтня 2019 року. На місце Данілова призначено Олександра Литвиненка.