 

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив під час представлення нового секретаря РНБО.

«Олексій Данілов продовжує свою роботу на іншому напрямку – дипломатичному», – сказав Зеленський.

Глава держави подякував Данілову за роки потужної професійної роботи.

Нагадаємо, що Президент 26 березня звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО і призначив замість нього Олександра Литвиненка. Данілов перебував на посаді секретаря РНБО з 3 жовтня 2019 року. На місце Данілова призначено Олександра Литвиненка.

  • Олексій Данілов прокоментував на своє звільнення з посади секретаря РНБО.
  • Зеленський представив нового керівника Служби зовнішньої розвідки.
  • Президент назвав п’ять головних завдань оновленої роботи РНБО.