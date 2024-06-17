Раніше, список країн, які підтримали спільне комюніке Саміту миру, мав 80 підписів, наразі кількість зменшилась до 78.

Список країн-підписантів опублікувало МЗС Швейцарії.

Список країн, які підтримують спільне комюніке, був опублікований урядом Швейцарії. Тепер цей список складається з 78 країн, а не 80, як повідомлялося раніше, оскільки Ірак та Йорданія відкликали свої підписи. Інформація про підписантів доступна на веб-сайті МЗС Швейцарії.

Серед підписантів також знаходяться Єврорада, Рада Європи, Європейський парламент та Єврокомісія. Загалом, серед країн, які не підписали декларацію, крім Іраку та Йорданії, знаходяться Вірменія, Бахрейн, Бразилія, Ватикан, Індія, Індонезія, Колумбія, Лівія, Мексика, ОАЕ, Саудівська Аравія, Таїланд і ПАР.

Перший Глобальний саміт миру за ініціативи України відбувся 15-16 червня у Бюргенштоку, Швейцарія. Участь у заході взяли делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Метою саміту було узгодження трьох з десяти пунктів української “формули миру” на найвищому рівні, зокрема, щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, включаючи дітей. Росія не була запрошена на цей саміт.