Шість безпілотників, як стверджує Міністерство оборони Росії, були збиті над територією кількох регіонів країни вночі 17 червня.

Про це інформує Міноборони РФ.

За словами губернаторів Воронезької, Липецької та Бєлгородської областей РФ, внаслідок атаки дронів у їх регіонах постраждалих немає.

Однак, губернатор Липецької області заявив, що чотири безпілотники були “нейтралізовані” під час атаки на промислові райони Липецька. Губернатор Бєлгородської області не надавав коментарів щодо нічної атаки безпілотниками.

Один БПЛА над територією Бєлгородської області, два БПЛА над територією Воронезької області, а також три БПЛА над територією Липецької області були збиті.

“Черговими засобами ППО знищено: один БПЛА над територією Бєлгородської області, два БПЛА над територією Воронезької області, а також три БПЛА над територією Липецької області”, — розповіли у відомстві.

За даними британської розвідки, Росія збільшує податки для забезпечення фінансування своїх зростаючих потреб, включаючи війну проти України.