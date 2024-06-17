У зв'язку з проведенням ремонтних робіт, водопостачання у Миколаєві буде припинено з ранку 17 червня.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

З 17 червня з 9:00 до 18 червня до 20:00 у Миколаєві буде відсутнє водопостачання через аварію на очисних спорудах водопроводу. Ремонтні роботи триватимуть до 18 червня, тому містян закликають зробити запас води.

Варто зазначити, що російські війська у квітні 2022 року зруйнували водопровід, через що Миколаїв отримує лише технічну воду з Південного Бугу.

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